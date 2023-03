VIRAL: Dr. Simi se une a marcha feminista

HERMOSILLO, Sonora.- El pasado 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en donde muchas mujeres salen a marchar por su libertad y se reconoce la lucha feminista.

Por ello, ahora se ha viralizado en TikTok un video en donde se observa la marcha en Colima y aparece el tan querido Dr. Simi.

Viral

Se le observa sosteniendo una cartulina con el texto “vivan las morras que luchan” y está marchando junto a cientos de mujeres que se expresan libremente por sus derechos.

Como era de esperarse, el clip rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 4 millones de reproducciones y cientos de comentarios.

"No necesitaba una razón más para amar a Don Simi, pero ahora sí no queda duda", "Cómo no amar al doctor Simi", "Eso simis de cualquier forma son tan tiernos y chistosos", "Te quiero mucho Dr.Simi sororo", "Y yo me dí cuenta de que realmente amo a los simis", son algunos de los comentarios que se leen.

