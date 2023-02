VIRAL: Deja cartel en el auto de su “novio” donde le confiesa que está embarazada

HERMOSILLO, Sonora.- Se volvió viral un video en TikTok en donde un joven encontró un cartel en un carro en donde una joven le confesaba al dueño del carro que estaba embarazada.

Como era de esperarse, dicho video llamó la atención de los usuarios y muchos especulaban de cuál sería la razón por la cual le dio la noticia de esa manera.

Viral

Podrían ser muchas las razones para que ella le diera la noticia de esta manera, quizás, y solo quizás, ambos se distanciaron y él no contesta para nada el teléfono, pero lo que no pensó es que Fede, su novio (o exnovio), no solo se enteraría, también millones de personas alrededor del mundo.

“Fede, no me viene, llámame. Te amo”, se puede leer en el cartel de color rosa pegado en la ventana trasera del carro.



El video acumula más de 2 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas dando sus puntos de vista sobre dicha situación y también muchos otros lo tomaron con humor.

Te puede interesar: Joven tiene perturbadora reacción en concierto y muchos creen que está poseída