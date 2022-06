VIDEO VIRAL: Perro trata de jugar a la pelota con una estatua

INGLATERRA.- Es común que los cachorros, a la hora que deseen jugar, acerquen sus juguetes a sus amos o personas cercanas; esto con el fin de llamar la atención y que comience la diversión.

A través de redes sociales, se ha viralizado un video que muestra a un perro muy animado e inquieto que falla en sus intentos por hacer que una persona que se encontró quiera jugar con él, y esto se debe a que es una estatua.

La estatua con la que este canino color negro de la raza cocker spaniel trata de jugar se llama Yankee Jack y se ubica en la localidad de Watchet en Inglaterra.

Se sienta para esperar a que la lance

En las imágenes se puede observar que este perro con mucha energía trata de acercarle su pelota a la inerte estatua. Pese a no conseguir ninguna respuesta, el can no se detiene e incluso logra colocar el juguete encima de una de sus piernas a lado de su mano.

Uno de los momentos más adorables del metraje, es cuando el perro piensa que dejó su pelota en el lugar ideal para que la estatua la tome, por lo que se sienta a esperar que la lance, para poder perseguirla.

Good News Movement, es uno de los medios que compartió el video, donde ya tiene más de 143 mil reacciones y poco más de 2 mil comentarios de personas conmovidas por este tierno animal.