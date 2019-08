VIDEO: Un Longhorn escapa en el centro de Colorado Springs

Una campaña de ganado en el centro de Colorado Springs se convirtió el viernes en una persecución de ganado.

El Longhorn dio un giro equivocado y escapó de Brand Cattle Drive. Un par de vaqueros entraron en acción cuando los espectadores saltaron del camino. Un par de personas intentaron cerrar las puertas del animal, pero finalmente las abrieron como un encabezado y Heeler hizo un trabajo rápido para discutir sobre el animal.

"Estaba afuera viendo el Paseo de Brand Cattle Drive y había grabado toda la actividad cuando iban pasando y todo terminó", recordó Keller. "Entonces, en un momento, escuché algunos gritos y vi a gente revoloteando y así que tomé mi teléfono y comencé a grabar".

Este no fue el primer viaje de ganado de Keller. Mantuvo la calma, sacó su teléfono y comenzó a grabar.

Mientras Keller la mantenía tranquila con el teléfono, un vaquero estaba montado encima de su caballo.

Bob Book, copresidente de Ride para Branch Ranch Rodeo, actuó como el heeler en esta persecución. Hizo lo que vino naturalmente y ayudó a someter al animal.

"Simplemente haces lo que tienes que hacer, ya sabes", explicó Book. "Quiero decir que está suelta y la atrapan. Lo que sea necesario."

Este no fue el primer año que un cuerno largo se salió de la línea.

"Hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo", dijo Book. "El mayor incidente que hemos tenido hasta hoy fue que esta vaca se soltó y bajó las escaleras en McKenzie's Chophouse y creo que olió el filete y se fue. "

Book dice que tienen buenos vaqueros que saben lo que están haciendo. También le da crédito a otro animal con la captura.

"Tenía un buen caballo", dijo Book con una sonrisa. "Sabía que tenía un buen vaquero conmigo y lo descubrimos".

The Ride for the Brand Ranch Rodeo se ha llevado a cabo durante 16 años, diseñado para dar dinero al fondo WRCA Cowboy Crisis y para ayudar a compartir el mundo ganadero con la comunidad de Colorado Springs.

Con información de 11 News.