VIDEO: Tiktokers recrean popular escena de baile en ‘¿Y dónde están las rubias?’

PERÚ.- '¿Y donde están las rubias?', es una de las películas que no te debes perder, y tras su estreno en 2004 la película sigue generando carcajadas en la gente.

Ahora unos tiktokers recrearon la popular escena de baile del filme logrando que el video se viralizara.

Viral

La parodia fue realizada por los peruanos Samir (@samirvillaoss) y Yoriel (@yorielz) en conjunto con más jóvenes que formaron parte del público en una discoteca.

“No, no, no, no, no, no. ¿Ustedes creen que esto ya se terminó?”, es el audio que se escucha al inicio del clip. “Recordemos el pasado”, se oyó inmediatamente después.

Los jóvenes se disfrazaron de Brittany y Tiffany Wilson y comenzaron a moverse al ritmo de la música durante una competencia de baile.

El video rápidamente se viralizó y aunque solo dura 1 minuto con 15 segundos, ya acumula más de 200 mil reproducciones.

Muchos usuarios han comentado que se divirtieron bastante al ver la parodia, otros, en tanto, destacaron el nivel de producción que hubo para realizar el clip.