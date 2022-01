VIDEO TIKTOK: Mujer piensa que su perrito la ignora pero dormía con los ojos abiertos

Actualmente los perros se han vuelto protagonistas de miles de videos virales gracias a sus travesuras y ocurrencias que suelen captar sus dueños y terminan por compartir en redes sociales.

En la siguiente historia una joven dio a conocer el momento en el que pensó que su perrito no reaccionaba cuando le hablaba, por lo que decidió gasta captar el momento en su celular para publicarlo.

La grabación fue compartida por la usuaria @soykarenduran el cual se volvió viral por la forma en que duerme el perrito, que suele ser muy inusual, porque pareciera que aun sigue despierto.

La joven decidió comprobar que estaba dormido, al preparar su comida y hacer ruido con las croquetas, después fingió que se saldría de la habitación pero ninguna de las anteriores lograron captar su atención.

Por último la mujer se dio cuenta que su mascota estaba dormido con los ojos abiertos, actualmente el video tiene más de 10 millones de vistas y cientos de comentarios por parte de los usuarios: “El perrito: estoy agarrando señal”, “Quizás tenía parálisis del sueño”, “Firulais: si no me muevo, no me ve” se puede leer en la publicación.