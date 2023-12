VIDEO: Sufre una crisis de Alzheimer en avión y los otros pasajeros le cantan para ayudar a calmarlo

El Alzheimer, un trastorno cerebral complejo que afecta a millones en todo el mundo, se manifiesta con la pérdida progresiva de la memoria, generando situaciones desafiantes tanto para quienes lo padecen como para sus seres queridos.

En este contexto, un reciente incidente a bordo de un avión destacó la lucha diaria que enfrentan las personas con esta condición.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Alzheimer afecta a 60 millones de individuos globalmente, alterando su comportamiento y personalidad.

El video compartido en TikTok captura un momento inusual en un vuelo, donde un hombre, afectado por un episodio de la enfermedad, generó cierta tensión entre los pasajeros.

En las imágenes, el hombre camina angustiado por el pasillo, cuestionando su entorno y desconociendo su ubicación. A pesar de los intentos de calmarlo, su agitación aumenta, llegando a reaccionar de manera violenta cuando intentan sentarlo, pero la intervención de los trabajadores de la aerolínea no lograba devolver la calma, redactó Telediario.

Una situación enternecedora

La situación dio un giro inesperado con la llegada de una mujer que asegura ser la esposa del afectado. A pesar de no ser reconocida por el hombre, la mujer persiste y lo abraza, entonando la canción "You are my sunshine" de Johnny Cash.

Este gesto de amor y la melodía lograron tranquilizar al hombre, generando un momento conmovedor.

El video, compartido con la descripción "La mejor medicina de todas es el amor", ha conmovido a millones de espectadores en TikTok.

La joven esposa, acompañada por los pasajeros, logra que el afectado sonría en medio de la crisis, dejando una imagen que resalta la importancia del amor y la comprensión en situaciones difíciles.

Los comentarios en la plataforma reflejan la empatía de los usuarios, quienes reconocen la fortaleza de la mujer y comparten experiencias personales.

Te puede interesar: Qué dice la boca sobre la salud de nuestro cuerpo