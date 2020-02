VIDEO: Spider-Man cantó en una boda acompañado de mariachis

Un video publicado en Facebook mostró a unos mariachis bastante particulares durante el baile de unos recién casados. El grupo contó con la participación de uno de los personajes de Marvel.

Un hombre disfrazado de Spider-Man llamó la atención, no solo con su atuendo sino que también sería la persona encargada de cantarle a los novios.

Nunca se supo por qué el hombre tomó la decisión de disfrazarse del personaje de Spider-Man pero sorprendió e hizo reir a los que pudieron disfrutar del video.

La publicación tiene mil 700 reproducciones, nueve mil setecientas reacciones y 27 mil comentarios.

Algunos de ellos decían “yo iba a llevar a Paquita la del barrio” “Si no están todos los Avengers no me caso, gracias”.