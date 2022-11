VIDEO: Sonido del “Fierro Viejo” pero traducido en inglés se viraliza

MÉXICO.- Muchas personas han escuchado el típico audito "Se comparan colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que venda" por las calles y muchas personas lo identifican como un sonido típico mexicano.

Ahora, un usuario sorprendió a miles de personas pues transformo el famoso audio y lo adaptó al inglés.

Viral

"We are buying mattresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves or some old iron that you are selling", se puede escuchar en el audio con voz de hombre.

El audio rápidamente se viralizó y tuvo cientos de comentarios de personas que lo tomaron con mucho humor y reconocieron que quedó muy diferente.