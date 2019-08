VIDEO "Sensual Spiderman" detiene un asalto

El bailarín ecuatoriano Renato Avilés, conocido por su papel como "Sensual Spiderman", nuevamente se hace viral. Esta vez sí, no por sus pasos de baile, sino que por sus dotes de superhéroe tras perseguir y detener a un ladrón en plena Alameda.

Un video muestra al superhéroe persiguiendo al ladrón en la calle. Posteriormente, el bailarín ayuda a la víctima a encarar al responsable, indica T 13.

El asalto ocurrió el jueves 15 de agosto en el Barrio Nueva York en el centro de Santiago, uno de los lugares que frecuenta el popular artista.

"Spiderman" describió que, mientras buscaba un lugar para grabar, "escuché que una chica al lado mío gritaba 'ayúdenme, ayúdenme, me robó, me robó' y me dio impotencia ver que nadie detenía al delincuente".

"Hablé con mi amigo que estaba al lado y le digo '¿Qué hago?¿Voy nomás?' y me dice 'agárralo', y lo agarré nomás", explicó.

El bailarín añadió, "yo sé que hay un riesgo en este tema, porque yo ando disfrazado, soy blanco fácil. Me salió un impulso de protección, me imaginé que fuera mi hermana o un ser querido. Ver que nadie la ayudara me dio impotencia”.

"Sensual Spiderman" protegió la identidad del responsable y de la víctima, mencionando que “llegaron los policías después, pero no quise grabar ni buscar esas imágenes, pero no quiero involucrar a nadie. De hecho, antes de subir el video censuré los rostros, no quiero problemas con nadie”.

Respecto a la reacción de la mujer ante el asalto, comenta que “ella estaba muy nerviosa al principio, me agradeció, yo no la dejé sola hasta lo último, porque tuvimos que esperar a Seguridad Ciudadana, después a policías”.

La víctima del asalto agradeció a través de redes sociales al héroe, escribiendo "muchísimas gracias por ayudarme ese día! Especialmente por acompañarme y no dejarme sola hasta poder hacer la denuncia.

Te involucraste para ayudarme sin interés. Eres un grande".

Detener el crimen no es el único acto heróico de este ecuatoriano que vive hace 17 años en Chile, ya que hace algunos días comenzó una campaña de limpieza de la rivera del río Mapocho y visitó a los niños en la frontera con Perú.