VIDEO: Señora moja a personas que se paran bajo la sombra de un árbol porque la banqueta "es de su propiedad"

COLIMA.- Hace tres días una usuaria de Facebook compartió una publicación con una serie de videos donde se muestra cómo una señora, muy molesta porque unas personas estaban bajo la sombra de un árbol esperando el camión, saca su manguera y moja a los presentes.

También te puede interesar: Anciano pide dinero en semáforo, pero les lanza las monedas a los conductores si le dan menos de 10 pesos

Karla Romo, escribió en su publicación:

Al parecer la banqueta no es pública, si no de “su propiedad”. Al ver que no nos quitábamos (porque no había sombra en otro lado y porque nos lo pedía de forma muy grosera) entonces nos mojó con el pretexto de que tenía que regar la calle, a las 2pm de la tarde, oiga.