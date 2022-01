VIDEO: Se lanza a lago de nieve en traje de baño

California ha pasado de sequía a fuertes tormentas y nevadas, donde se declaró estado de emergencia en 20 condados por las extremas condiciones climáticas, y se reportaron hasta 5 metros de nieve.

Es en este entorno donde se dio un video dado a conocer por Instagram, donde vemos a un hombre que viste traje de baño lanzándose desde el barandal de su casa hacia un auténtico 'lago' de nieve, en el que cae en una curiosa posición.

Con Frank Sinatra y su tema Come fly with me de fondo, lo vemos caer con una sonrisa en cámara lenta, hasta que desaparece completamente entre toda la nieve pero finalmente lo vemos salir sonriente, indica Milenio.

De acuerdo con CBS, se trata específicamente del Lago Tahoe el lugar en el que se encuentra el hombre, el cual se identifica en redes sociales como @coachthedj, quien se define como atleta, DJ y jugador de deportes.

En un video más, vemos al hombre con los árboles nevados de fondo, mientras se encuentra en una tina llena de agua con nieve, toma del agua que lo rodea, y la ingiere, para después escupirla.