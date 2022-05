VIDEO: Perro se intenta dar a la fuga antes de iniciar su vuelo

CIUDAD DE MÉXICO.-Sin duda los perros siempre llegaran a tener muy buen nivel de tendencia en redes sociales, y es que si llegas a compartir un momento divertido con ellos en alguna plataforma tendrás a muchos usuarios reaccionando con ternura a los actos del perrito.

Este fue el caso con este perrito el cual se volvió viral en la plataforma y red social de TikTok después de haber realizado una divertida persecución.

Es muy bien sabido que los canes tiene la posibilidad de poder viajar con sus duelos en los aviones y estos son protegidos por diversas medidas de seguridad de las aerolíneas para que lleguen sanos y salvos a su destino, sin embargo, esto no detuvo a este perrito de raza pequeña quien corrió a gran velocidad por la pista de aterrizaje para intentar darse a la fuga.

Por medio de la cuenta de @rbrionesr fue que se hizo viral este video en el cual podemos ver al perro siendo perseguido por varias personas a través de la pista de aterrizaje de un aeropuerto.

Con la canción de fondo llamada "Oh no" de Capone, un cachorro corre a gran velocidad mientras que el video es acompañado con un texto leído por la voz masculina de TikTok; "Por eso siempre coloquen bien el precinto de seguridad en nuestro kennel. El perro: Sigan mis huellas para más consejos jejeje".

Debido a lo divertido del momento, el video rápidamente se volvió viral en la plataforma. El corto original cuenta ya con 1.2 millones de vistas, 95 mil "Me gusta", 834 comentarios y 3 mil 459 compartidas.

Además, los usuarios no pudieron evitar comentar sobre este momento:

"El perro: a que no me atrapan"

"ya veo al de cabina informando: vuelo se retrasa unos minutos por un inconveniente… estamos trabajando en ello. El inconveniente: perrito"

"hasta el piloto se bajó a corretearlo creo"

"el perrito: ese día estuve reeeelocoooo"

Estos son algunos de los comentarios que se leen en el video. Posteriormente, en la misma cuenta comenzaron a compartir el mismo video, pero con diferentes canciones o sonidos de TikTok, lo cual provocó que este perrito se hiciera aún más famoso en la plataforma.

Otro de los videos de esta hazaña tiene la canción de "El baile del perrito" de Wilfrido Vargas y este ha superado en número de vistas al video original. Hasta la fecha cuenta con 4.6 millones de vistas, 275 mil "Me gusta", 6638 comentarios y 27 mil compartidas, números difíciles de lograr en esta plataforma.