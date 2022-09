VIDEO: Perro roba micrófono a reportera cuando estaba en directo

Los animales nos pueden dejar momento bastante divertido, curiosos, tiernos y hasta molestos un poco, pero vaya que hacen tantas ocurrencias que impacta a todo aquel que se dé cuenta.

Hace unos días un video se volvió viral en redes sociales, sobre todo en la plataforma de TikTok, donde se puede ver a un perrito con demasiada personalidad, tanto así que no le dio nada de vergüenza de salir en televisión.

Cuando los reporteros se encuentran en la calle es normal ver como la gente se siente avergonzada y no les gusta salir, pero no fue el caso de este perrito labrador, ya que llego con bastante confianza y le robo el micrófono en plena trasmisión en vivo.

Esta escena sucedió en Rusia, mientras una reportera estaba entregando información en vivo en una plaza pública.

La reportera estaba tan concentrada en su trabajo que no se dio cuenta de que había un perrito rondando cerca de ella. Este can pensaba que el micrófono era un juguete y se le hizo bastante fácil lanzarse encima de la joven para quitárselo.

Un clásico

Los incidentes o problemas en vivo que muchos reporteros hagan vivido han quedado grabaos para la posteridad, lo más común es que personas se crucen en las tomas o salgan haciendo señales. Sin duda lo que menos se imaginaba que le pasaría es que un perro le quitaría su micrófono.

La joven tuvo que ir corriendo tras el perro para detenerlo y así poder recuperar su micrófono, para poder continuar con su trabajo. Sus compañeros desde el estudio se vieron sorprendidos por la situación, el camarógrafo por su parte siguió grabando el recorrido que hacia la joven para poder recuperar su micrófono hasta que se lo pudo quitar a este travieso perro.

Después de unos minutos la joven recupero su arma de trabajo y hasta pudo posar con el perrito y se sacaron una foto juntos después del inolvidable momento, sin duda un día de trabajo que jamás se le olvidara, y redes sociales se lo recordara siempre.

