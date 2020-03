VIDEO: Paramédico llora al recibir aplausos de sus vecinos al irse a trabajar

La paramédico Tayla Porter rompió en llanto con la despedida que le brindó su barrio por su trabajo a raíz de la pandemia de coronavirus COVID-19.

La paramédico Tayla Porter vivió, probablemente, uno de los momentos más conmovedores de su vida al momento de dejar su casa para ir a trabajar en medio de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

Y es que la joven de 22 años, que reside en Basingstoke, en Hants, Reino Unido, salió de su casa para ir a realizar labores en el centro de salud donde trabaja.

Sin embargo, en su traslado desde la casa al automóvil, se llenó de aplausos por parte de sus vecinos; quienes decidieron reconocerle la importante labor que está realizando junto a miles de funcionarios de salud alrededor del mundo, indica T13.

Ahí, siendo reconocida como una heroína, Tayla se movilizó sin poder aguantar la emoción y, de hecho, se puso a llorar.

Según consigna The Sun, la madre de la joven, Ali, se mostró orgullosa de lo que está realizando su hija y, además, señaló que "fue abrumador para todos nosotros (en la familia)".

"Tayla simplemente no podía creerlo. No podía creer que las personas se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. Simplemente ama su trabajo. No tenía idea que saldría toda la calle. Solo pensé que podrían ser nuestros vecinos de al lado y la casa de enfrente", añadió.

Ali compartió el registro en redes sociales, donde acumula más de 70 mil "me gusta" y ha sido compartido más de 67 veces.