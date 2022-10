VIDEO: Nutricionista argentina se desmaya en televisión en vivo mientras habla de sustituir el azúcar con coco rallado y canela

Mientras se encontraba en pleno debate en vivo acerca de los azúcares y edulcorantes artificiales en el programa Buenos Días América, de la cadena América TV, la nutricionista Teresa Coccaro sufrió un síncope que preocupó a todos en el programa.

La nutricionista estaba explicando que los edulcorantes pueden sustituirse por productos saludables como el coco rallado, cacao amargo, canela, cascaritas de naranja", etc., al mismo tiempo en que reconocía que no pasaba nada si un niño va a un cumpleaños, por ejemplo, y come algo dulce.

Justo después de esa frase fue que se le vio descolocarse un poco y decir "Ay", para luego desplomarse sobre la mesa.

Antonio Laje, conductor del programa, se acercó para tratar de ayudarla y pidió un corte publicitario que inmediatamente se realizó, narra el portal 20 minutos.

Te puede interesar: VIDEO: Mortal cobra real escapa del acuario de un zoológico sueco y causa pánico en los visitantes y empleados

Está bien

Unas horas después, Coccaro dio un mensaje tranquilizando a todos los televidentes y asegurando que se encontraba bien y estaba en su casa reposando después de haber sido llevada al hospital.

La verdad que la producción de América es un diez. Tuve un síncope. Me hicieron un electro, un ecocardio, me hicieron un laboratorio y está todo normal. A veces pasa. Fue un bajón de presión. Me queda hacerme un holter para terminar de cerrar que este todo ok. Lo haré esta semana porque es todo ambulatorio", explicó Coccaro.

Así mismo, la nutricionista aprovechó para desmentir algunos rumores que se estuvieron esparciendo tras su desmayo en la televisión en vivo:

"Se dice que soy vegana y quiero aclarar que nada que ver. Soy delgada genéticamente, hago deportes y medito. Fue sólo un bajón de presión", insistió, con el fin de que no se malinterpretara lo ocurrido.

Te puede interesar: VIDEO: Aterrador perro robot de guerra chino ataca con una ametralladora luego de ser dejado en el suelo por un dron