VIDEO: Niño se ahoga con un 'cupcake' y esta fue la reacción de su mamá

EU.- Los padres de familia siempre suelen estar pendientes a sus hijos pero en ocasiones suelen ser los menores que desobedecen y ocasionan accidentes que pueden incluso arriesgar su vida, como el caso de estas personas.

Gracias al canal de ViralHog que se encarga de compartir algunos videos que logran hacerse virales de internet, recientemente publicaron el caso de este niño, en el que se puede ver como su mamá le advierte de que no debe de comer un pastelillo porque le pudiera causar daño,

A pesar de la insistencia de la mujer, el menor no hace caso y se come el 'cupcake' pero al intentar digerirlo rápidamente se le queda atorado en su garganta, de manera que no puede respirar.

En su desesperación la madre agarra a su hijo y comienza a pegarle la espalda y sacudirlo, para que logre sacar el pan que logró pegarse en su garganta, segundos después el niño lo tira y comienza a llorar.

Un gran susto se llevó esta mamá, pero al final no pasó a mayores, sin embargo algunos internautas quisieron opinar al respecto y uno de ellos recomendó que si se necesita ayuda para saber como ayudar a una persona que se encuentre en una situación similar es necesario llamar al 911.