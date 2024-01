VIDEO: Mujer revela razones por las que no puede casarse a pesar de estar comprometida

HERMOSILLO, SON.- En los últimos días, las redes sociales han sido testigos de la historia de Lark, una joven comprometida que ha decidido rechazar la idea del matrimonio y compartir sus razones a través de TikTok.

En un video publicado en su cuenta, Lark muestra su anillo de compromiso a la cámara mientras expone las razones detrás de su decisión. Una de las principales razones que destaca es su incomodidad con las ceremonias de boda tradicionales, las cuales, según ella, no son de su agrado.

Sin embargo, la cuestión económica también juega un papel fundamental en la negativa de Lark. En un mundo donde los costos asociados con una boda pueden ser significativos, la joven argumenta que, en su caso, no cuenta con el respaldo financiero de sus padres y asumir esos gastos saldría directamente de su bolsillo.

"En el mundo actual, no puedes permitírtelo a menos que tus padres te den dinero, lo cual, en mi caso, no es la realidad. Así que saldría de mi bolsillo, y preferiría no endeudarme", compartió Lark en su video.