VIDEO: Mujer discute con su "novio invisible" y se vuelve viral

Una nueva historia se hizo viral a través de Facebook luego de que transcendiera un peculiar video en el que se ve a una joven discutiendo con su ‘novio imaginario‘ dentro de un restaurante de México.

El fragmento fue difundido por una usuaria de la plataforma el pasado sábado 1 de septiembre. En la descripción del video ella relató que, mientras estaba bebiendo un café con una amiga dentro del local, comenzó a notar a una mujer enfurecida y discutiendo, pero no sabía con quién.

¿Me ayudan a descifrar esto?”, escribió la clienta en su publicación. “Mi amiga y yo bebíamos café. Y grabé la discusión con el hombre invisible. ¿Actriz?“, agregó.

La escena compartida causó el asombro de los usuarios en Facebook.

“Por tu culpa, por tu culpa, haces sentir mal a las personas, discúlpenlo por favor así es“, se escucha decir a la mujer que luce muy enojada. “¿Quieres que venga alguien de seguridad? Yo ya no soy la misma a la que le vas a estar pegando. A mí no me vuelves a tocar“, se desahogaba.

La inusual escena continuó unos minutos más cuando la mujer, totalmente indignada, le dijo”trágate eso” y luego se levantó de la silla y agarró un recipiente con azúcar para echárselo en la bebida.

Tras la divulgación del video, algunos usuarios escribieron en los comentarios que la protagonista podría sufrir algún tipo de problema psicológico o alucinaciones, mientras que otros dudaron de la veracidad de la situación.

Con información de Bles.com