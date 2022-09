[VIDEO] Mujer muestra su experiencia de "terror" en un avión: "Material de pesadillas"

Material para pesadillas suficiente para que se te revuelva el estómago, ya sea de terror o por el desagradable aspecto de los pies que le dieron al vuelo de esta chica un toque escalofriante.

Savannah Simerley viajaba a bordo de un vuelo de American Airlines cuando un compañero de viaje ingresó a su espacio aéreo con los pies más espeluznantes que cualquiera pudiera imaginar.

“Nunca seré la misma”, escribió la mujer en el breve clip publicado en su cuenta de TikTok.

Pensé que la persona que pateaba mi silla era incómoda, pero no tenía ni idea... de qué material podían estar hechas las pesadillas.

El video muestra el momento en que una persona sentada detrás de Simerley asoma los dedos de los pies y los apoya en el reposabrazos.

“¡Pensé que eran patas de perro!”, comentó una persona.

“Hubieras gritado”, agregó otro.

“¡¿Estabas sentada frente a un hombre lobo?! Soy un hombre adulto y literalmente jadeé de horror”, cuestionó otro.

Ni Quentin Tarantino se atrevió a tanto

El video se ha hecho viral y ha sido visto más de 1,7 millones de veces, recibiendo también más de 80 mil me gusta, además de haber sido compartido en dúo por múltiples usuarios de la plataforma de videos cortos.

El siguiente video es de un usuario que logró capturar el video original, además de agregarle una reacción respuesta de lo más divertida.

Es importante mencionar que los expertos han advertido a los viajeros que nunca estén descalzos en un avión. La podóloga Ebonie Vincent, con sede en California, quien también está detrás de la serie de televisión estadounidense "My Feet Are Killing Me", dijo que estar descalzo deja a los viajeros expuestos a múltiples bacterias malas. Así que ya lo sabes, para evitar atraer horribles bacterias (o ser grabado en un vuelo), nunca expongas tus pies de esa manera.

