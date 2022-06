VIDEO: Mujer expone las razones por las que ama su vida sin hijos

ESTADOS UNIDOS.- Las personas generalmente deciden sobre su vida en distintas situaciones por ejemplo, donde quieren vivir, que quieren comer y hasta si quieren o no tener hijos.



Se hizo viral la historia de una mujer que esta casada desde hace 15 años y asegura ser feliz sin hijos.

Historia viral

Jenn Lyes es una mujer que vive en Estados Unidos y asegura estar casada desde hace 15 años, pero aún no se ha convertido en madre y confiesa ser feliz así y expone las razones por las que ama su vida sin hijos.

“Sabíamos que nunca quisimos tener hijos y estos son solo algunos de los beneficios de no tener hijos”, dijo en un video que difundió.

Empieza explicando que solo quiere normalizar y hacerle saber a la gente que también está bien no querer tener hijos y que la presión que ejercen siempre contra las mujeres por ese tema es bastante y agotador.

Confiesa que a lo largo de su vida le han dicho que no puede ser feliz sin hijos y es todo lo contrario aclara, porque por algunas razones no hay suficiente información sobre la vida feliz sin los hijos y ella quiso hacer videos para hablar libremente sobre ese tema.

Finalmente manifestó que su vida sin hijos la ha llevado a viajar más y hasta concentrarse en estudios y sin nada que se lo impida.

Recalcó que uno de los tantos comentarios que recibió la mujer fue que era “narcisista” y “egoísta” por no tener hijos. Sobre ello, la mujer respondió: “Vamos a decirle por qué esto es triste y tan malo. Amigo, la cantidad de personas que he ayudado con mi dinero y tiempo. Egoísta no es la palabra”.

