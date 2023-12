VIDEO: Mujer corre a invitados de la posada por negarse a cooperar

HERMOSILLO, SON.- Una posada se ha convertido en el epicentro de la polémica tras la difusión de un video en el que una mujer, con actitud agresiva, expulsa a los asistentes que no pagaron un cover de 500 pesos. El video se viralizó rápidamente, generando un intenso debate entre usuarios con opiniones divididas.

En las imágenes, la mujer toma el micrófono para señalar directamente a quienes no contribuyeron con el pago del cover. Con un tono directo y palabras altisonantes, los invita a abandonar el lugar de inmediato.

"Nadie lo dice, pero todos lo piensan y me mandaron a mí a decirlo: ‘Los que no pagaron, a ching* a su madre de la puerta pa’ allá'. Aquí es posada y pura gente conocida, los que no van a pagar cover, sino les gusta, a la chinga*”, expresó la mujer.