VIDEO: Madre recibe a cinturonazos a su hijo al salir de la cárcel

PERÚ.- Se volvió viral en TikTok un video en donde se puede apreciar como una madre agarra a cinturonazos a su hijo luego de pasar una noche en prisión.

El hombre salió del centro de detención con una sonrisa para ser recibido por sus familiares que ya lo esperaban a la salida.

Viral

En el clip se puede apreciar al hombre y como intenta saludar a su madre, sin embargo la mujer le da al menos 5 cinturonazos como consecuencia de su acto y su mal comportamiento lo que lo llevo a ser detenido.

Como era de esperarse el clip rápidamente se viralizó y muchas personas tomaron con humor la escena.

También, el clip acumula hasta el momento 3.8 millones de reproducciones y cientos de comentarios apoyan la reacción de la madre.

"Mil aplausos a esa madre", "Creo que hubiera preferido quedarse detenido que pasar el oso de su vida, felicidades mami así tengan mujer e hijos igual se les corrige", "Me parece muy bien, más fuerte era y él se ríe no sabe que la su mami estaba sufriendo al ver a su hijo ahí", "yo me hubiera regresado otra vez", son algunos de los comentarios que se leen.

Te puede interesar: Conductor narra persecución como si se tratara de un partido de futbol