VIDEO: “Le robó su momento” Hombre interrumpe la graduación de su novia para pedirle matrimonio

HERMOSILLO, Sonora.- Se volvió viral un hombre en Australia quien generó debate en redes sociales después de pedirle matrimonio a su novia en el momento que se graduaba.

La escena quedó grabada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Viral

“Deja de robarle sus momentos a las mujeres. No te pertenecen. No son tuyos para tenerlos”, comenzó diciendo la autora. “Ese es su momento, se ha graduado. No sabemos en qué condiciones fue a la universidad, no sabemos lo difícil que fue para ella, pero lo hizo sola” escribió la mujer que compartió la historia.

La mujer dio un largo discurso sobre la situación y lo incomoda que habría sido para la mujer.

Sus comentarios llamaron mucho la atención en redes sociales y de ahí nació un gran debate sobre si deberían o no pedir matrimonio en esas situaciones.

Lo que sí, es que el clip provocó una reacción muy parecida entre los usuarios, quienes en su mayoría se mostraron descontentos por la decisión del novio.