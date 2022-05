VIDEO: La historia de una mujer que tuvo 10 matrimonios y 10 divorcios y sigue buscando su verdadero amor

ESTADOS UNIDOS.- En las relaciones amorosas no siempre resultan ser duraderas hay algunas que son fugases y solo duran un cierto tiempo determinado, sin embargo eso no quiere decir que el amor no exista o dejen de creer en él.

Se ha vuelto viral una historia en las redes sociales sobre una mujer de Estados Unidos que se ha vuelto famosa por contar sus historias con amores frustrados.

Historia viral

Se trata de una mujer llamada Cassey que confeso llevar 10 matrimonios y 10 divorcios y así se da cuenta de que tiene problemas con las relaciones sentimentales.

El matrimonio más largo que ha tenido duró ocho años y el más corto duró solo seis meses.

“Cuando estoy en un matrimonio y no puedo soportarlo más, generalmente soy la primera en decir: ‘Eso es, nos vamos a divorciar’, y renuncio”, explicó Cassey

Recientemente estuvo en el programa del Dr. Phill donde platicó toda su historia y como algunos problemas del pasado pueden ser culpables de lo que hoy vive.

También tuvo una plática con los hijos de Cassey quienes confirmaron que su madre sufría problemas con las drogas en el pasado.

“Mi mamá pasó del alcohol a consumir drogas serias, incluida la metanfetamina”, afirmó Jennifer, la hija de Cassey.

A su vez Cassey admitió su consumo, pero explicando que fue muy rara vez y que nunca fue adicta realmente.

Justin, su otro hijo, dijo que todavía está lidiando con las secuelas de crecer con una madre que se ha casado tantas veces.

Ahora, Cassey quiere terminar la relación con el décimo por etiquetarla como una “fanática del control”, y no planea dejar de buscar al amor de su vida.

