VIDEO: Joven presenta a su “familia” de trapo en redes sociales y provoca terror a los internautas

BOGOTÁ, Col.- En redes sociales suelen haber diversos momentos de todo tipo, algunos tristes, como la pérdida de una mascota, alegres como fiestas familiares y hasta terroríficas como que un tiktoker muestre a su extraña familia de trapo.

¿Quién es este hombre?

En la cuenta de TikTok de @montbk5959 se pueden ver videos de un chico quien muestra a su familia hecha de trapo, también dejó ver que como no ha encontrado novia, decidió que una de sus muñecas lo fuera, algo que ha aterrorizado a miles de usuarios.

Estos videos de este hombre se han vuelto virales por lo perturbador que han resultado ser, además, presume mucho en sus video a “Natalia” y que con ella tiene dos hijos lo cuales también están hechos de trapo.

Se vuelve viral por tener una “novia” de trapo… pic.twitter.com/g2CrkJ0dAH — Lo + viral (@VideosVirales69) August 27, 2022

Las críticas lo han invadido

Ante estos videos este hombre le han abundado las críticas, las burlas y las miles de preguntas sobre si esto es real o solo es para conseguir vistas, ya que luce un tanto irreal que un chico como él tenga una familia y su novia sea de trapo.

Ante los miles de comentarios este chico decidió cerrar la caja de opiniones y solo se limita a documentar su vida con imágenes que llegan a ser un tanto terroríficas.

“Con mi muchachita miramos la tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme. Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar”, dice en uno de sus videos.

¿Por qué tiene una familia de trapo?

En una entrevista que le dio al tiktoker, Daniel Gutiérrez, quien reveló que se llama Christian, tiene 27 años y es originario de Bogotá, Colombia, y expresó que vive feliz al lado de su familia de trapo.

También dio a conocer la edad y alguno de los nombres de estos miembros de su familia, el “niño mayor” tiene cerca de dos años y se llama “Adolfo Daniel Montenegro” y la “más pequeña” quien tiene menos de un año y se llama “María Montenegro”.

Agregó que no perdió a su familia, solo que no es muy bueno para acercarse a las mujeres, y que esto lo hizo para no sentirse tan solo.

