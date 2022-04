VIDEO: Joven pasada de copas confunde a desconocido con Luisito Comunica

CIUDAD DE MEXICO.- El Festival Tecate Pa'l Norte vivió un momento muy viral, y es que una joven confundió a un asistente con Luisito Comunica.

En un video de TikTok, ella acepta que estaba pasada de copas cuando le solicitó fotos a un joven parecido al creador de contenido "porque era su fan".

Historia viral de TikTok

En la historia la muchacha dijo que fue hasta otro día que se enteró de que no era el influencer mexicano.

La joven en el video dice que a dos metros vio a "Luisito" por lo que procedió a pedirle una foto.

Al siguiente día se despertó sobria, y fue con sus amigas y les enseñó la foto que se había tomado.

Sin embargo, el joven con el que se fotografió no era Luisito y ella dice que "en su peda se le hizo buena idea pedirle una foto pero ya sobria le dijeron que no era".

