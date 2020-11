VIDEO: Joven graba todo su día en reversa, te presentamos el resultado

¿Cómo sería nuestra vida si nuestros movimientos fueran al revés? Tenet la última película del director de Hollywood Christopher Nolan inspiró al bailarín profesional Daniel Grindeland a aceptar el reto de vivir un día en reversa.

Con la ayuda de su amigo y videógrafo Fahil Mubarak, Daniel pensó una coreografía para "vivir un día con él en Oslo, pero con todo al revés" y se puso manos a la obra.

El resultado es un regalo visual tan alucinante como la película 'Tenet', aunque su versión tiene muchos más movimientos de baile que hacen que el espectador se quede enganchado tratando de descifrar lo que está viendo.

"La idea era hacer un vídeo invertido que se viera tan natural como fuera posible". "Fue realmente difícil", dijo Daniel.

"Grabamos todo en un día, pero lo ensayamos durante tres o cuatro días antes de empezar a rodar", añadió.

Daniel, de Oslo, Noruega, comenzó haciendo Breaking Dance en 2005 y hoy es miembro de la compañía de danza Absence. También ha ganado varios concursos y premios por su implicación como bailarín tanto en el mundo comercial como artístico, indica DPA.

Ha sido campeón de Noruega en varias ocasiones, ganó Raw Circles Europe, tiene un puesto 14 en el Campeonato Mundial, ha sido nominado a bailarín del año por la Federación Noruega de Danza en 2018 y 2019, tiene un segundo lugar en Norway*s Got Talent 2014 y ganó Dancing with the stars en el canal TV2 junto con Absence y Fingern.