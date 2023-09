VIDEO: Joven europea sufre ataque de pánico en la India por "suciedad, tumulto y caos" mientras su novio latino intenta calmarla

INDIA.- Un video que muestra a una mujer visiblemente angustiada dentro de un hotel en la India ha cobrado gran notoriedad en las redes sociales. En la grabación, se observa a una joven de origen europeo que viajó al país asiático en compañía de su novio argentino, aunque, al parecer, su decisión de hacerlo no fue por elección propia, sino por obligación, lo que desencadenó un episodio de ansiedad significativo.

Es importante destacar que esta pareja no es ajena al mundo de los viajes, ya que son conocidos youtubers que exploran diferentes destinos alrededor del mundo como compañeros de vida y de aventuras.

El canal de YouTube de Mateo y Lisanna ha logrado acumular una impresionante base de seguidores, superando la marca de los 713 mil suscriptores. En su plataforma, comparten sus vivencias y experiencias en los variados lugares que exploran en conjunto.

“Te suplico que me saquen de aquí”, es el nombre del video en el que se observa a la joven Lisanna llorando luego de recorrer por algunas horas la capital de la India, Nueva Delhi. En el material que suma más de 486 visualizaciones la pareja cuenta que el viaje lo realiza desde Dubai y por gusto de Mateo, quien es argentino.

En los primeros minutos del video, el joven cuenta que al país asiático van porque él quiere conocer, aunque admite que es un reto para la joven, quien es originaria de Estonia, un país europeo donde impera la calma y el silencio.

Lisanna, quien en ningún momento se muestra convenida de la aventura, sigue a Mateo a través del aeropuerto y el Metro hasta enfrentarse con las calles de la capital Nueva Dehli, donde el caos vehicular y el barullo de la gente, aparentemente la asusta.

Una vez dentro del hotel donde eligieron hospedarse, que de acuerdo con Mateo les costó 12 dólares la noche, la joven rompe en llanto.

Al intentar hallar los posibles motivos por los que Lisanna tuvo un supuesto ataque de pánico al recorrer las calles de la India, Mateo comienza a enumerar posibles factores: la gente, la calle… la mugre. Momento en el que la joven asiente.

Cuando finalmente la joven estoniana puede hablar indica: “hay caca de perro, perros ladrando, escupida, no sé qué hay, de todo…Todavía no estoy lista”, advierte la joven a su pareja, quien explica que él es el culpable de sus sentimientos, dado que fue su idea el viaje a ese país.

Para mí, yo no siento eso que vos sentís, te digo la verdad, no lo siento, no lo sé, tal vez porque soy latino, me crié de otra forma. No tengo miedo, siento que sí hay mucha gente acá, pero no siento el peligro, son gente buenita”, dijo.