VIDEO: Joven es criticada por decir que renunció a cuatro trabajos después del primer día

Una joven ha dado de que hablar en redes sociales, ya que en los últimos dias se viralizó un video que subió en su cuenta de Tiktok y todo por el mensaje que transmite.

En específico, la joven @hanelizabetx habla sobre "el trabajo que no la hace feliz". En palabras de ella revela que renunció a su último empleo, pero lo interesante de esto es que dice que ha hecho lo mismo en cuatro ocasiones.

Hace énfasis en que todas sus renuncias han sido después del primer día de tomar el trabajo.

"Literalmente, esta es como la cuarta vez que renuncio a mi trabajo después de un turno. Porque la vida es demasiado corta, y si no te gusta tu trabajo, vete", dijo la joven en el clip que dura tan solo 10 segundos.

Aunque el video es muy corto, generó polémica entre los usuarios, la causa de esto fueron los dichos que hizo sobre el tema del trabajo, los cuales fueron criticados negativamente, pero bien recibidos por otros.

Entre los comentarios que hicieron los usuarios que apoyaron su mensaje se puede leer: "Creí que era el único. He hecho esto en cuatro trabajos este año porque no benefician mi salud mental ni me dan ganas de llegar a la mañana"; "Literalmente yo no soporto estar en un lugar donde no quiero estar. La vida es demasiado corta.

Las personas que no estuvieron de acuerdo comentaron: "¿Cómo sabes si te gusta después de un turno? El primer turno es siempre el peor"; "No sigas yendo de un trabajo a otro tan rápido porque llegará un punto en el que la gente no te contratará porque no te verán como confiable".

Varios usuarios támbien enfatizaron que hacía esto por qué no tenía responsabilidades ecónomicas, pero ella misma les aclaró que sí tenía cuentas por pagar, pero que era estudiante y tenía otras formas de generar ingresos.