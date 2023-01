VIDEO: Joven confunde palabra en inglés y hace vacunar a sus compañeros

HERMOSILLO, Sonora.- Según el medio La Verdad, en Estados Unidos, cada cierto tiempo se ofrece a las personas la vacunación gratuita contra diversas enfermedades y tras este contexto, se volvió viral la historia de un joven quien por no leer bien hizo que vacunaran a todos sus compañeros.

Viral

Resulta que un joven hizo que sus compañeros de trabajo fueran vacunados luego de confundir una palabra en inglés y logró viralizarse en TikTok.

Por medio de la cuenta @anuarcantu contó la anécdota que llamó la atención de miles de usuarios y creó controversia en la mencionada plataforma.

Según contó el chico, su exjefa le hizo la siguiente pregunta en inglés: “¿Do you want an appetizer?” (traducido al español ‘¿Quieres un aperitivo?’). El joven pensó que se refería a un pastel u otro snack y asintió entusiasmado.

Después su jefa le pidió que le hiciera la misma pregunta a sus compañeros y todos aceptaron.

La jefa del joven le encargó que llenara una lista con los nombres de los trabajadores y otros datos y no fue hasta unos minutos después que Anuar Cantú se dio cuenta que en realidad había preguntado si quería una vacuna contra la hepatitis, cuya pronunciación en inglés es similar a appetizer (aperitivo).

“Escucho en inglés como alguien dice ‘qué padre todos quieren la vacuna’, y yo le pregunté a mi compañero ‘¿vacuna de qué?’ A lo que respondió que de hepatitis. Entonces mi jefa se refería a hepatitis no ‘appetizers’”, contó el joven



Como era de esperarse, el clip rápidamente se viralizó y acumula más de 1 millón de reproducciones y cientos de comentarios de personas que tomaron con humor la escena.



