VIDEO: James Cromwell, actor de “Babe”, realiza protesta por los derechos de los animales en un Starbucks de Nueva York

James Cromwell, quien fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto en 1955 por su papel en “Babe”, se pegó al mostrador de un Starbucks de Nueva York en protesta por los derechos de los animales el día de hoy.

La protesta la realizaron él y un compañero como parte de una acción de PETA, contra la cadena que cobra más por los sustitutos de la leche sin lácteos preferidos por las personas veganas, mientras un grupo de personas sostenían carteles.

Productos no lácteos en todo el mundo… Francia, regalan estas cosas. No hay cargo por ello. Aquí, hay un cargo exorbitante”, reclamó Cromwell mientras se sentaba con la mano pegada al mostrador de pago. “¿Por qué, siendo tan importante ahora abordar el cambio climático y comprender la violencia hacia los animales para continuar elaborando los productos lácteos que se sirven aquí? No hay razón para ello excepto la codicia”.