VIDEO: Hombre propone matrimonio en un famoso restaurante de hamburguesas y es rechazado

HERMOSILLO, SON. - En un video que ha estado circulando recientemente en TikTok, una pareja se encontraba disfrutando de un agradable momento en un reconocido restaurante de hamburguesas. Sin embargo, lo que parecía ser una ocasión especial y romántica tomó un giro inesperado cuando el novio decidió pedirle matrimonio a su novia.



El novio se arrodilló y sacó un anillo de compromiso, expresando sus sentimientos y su deseo de pasar el resto de su vida junto a su novia. La mirada de asombro y confusión en el rostro de la chica dejó claro que no esperaba esta propuesta en ese momento.



La situación no pasó desapercibida para las personas que se encontraban en el lugar, y la sorprendente respuesta de la novia llamó la atención de todos.



Todo era parte de un experimento social



Sin embargo, lo que mucha gente no sabía es que todo esto se trataba de un elaborado experimento social. La pareja había planeado esta propuesta de matrimonio inusual para ver cómo reaccionaría el público ante una situación incómoda.



El video se volvió viral en TikTok y desencadenó una oleada de comentarios y opiniones. Algunos expresaron su apoyo a la novia, argumentando que una propuesta de matrimonio debe ser especial y bien pensada, sin importar el lugar. Otros compartieron sus propias anécdotas y cómo reaccionarían ante una situación similar.



"No porque aceptar lo menos cuando hay hombres que sí lo harían especial.", "Si me lo hace en el KFC acepto JAHSHAJ.", "Nms ami no me importaría el lugar, la neta, así te lo piden con unas hermosas palabras y así acepto y me caso.", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.