VIDEO: Hombre pide su orden de McDonald's con una increíble canción

ESTADOS UNIDOS.- Un influencer estadounidense llamado Michael Minelli entró a un restaurante de McDonald’s y sorprendió a todos cuando comenzó a cantar haciendo el pedido de su orden.

Los clientes y empleados que estaban en ese momento en el lugar reían sorprendidos por su voz y comenzaron a grabarlo.

La canción dice:

"Necesito un combo #7 con una coca cola al lado.

Hazlo grande y no escatimes en papas fritas.

Tal vez un #3 con dos tartas de manzana.

Oh, necesito una Oreo McFlury en mi vida.

No sé si eso será todo.

Pensándolo bien,

¿puedo conseguir un poco de salsa de barbacoa?

Oh espera, ¿qué estaba pensando?

No me iré de este lugar hasta que consiga un McChicken

Solo estoy tratando de llenar mi barriga,

no me vayas a juzgar..."

Me encanta.

El influencer, mejor conocido como @mrminelli en TikTok, compartió el momento en su cuenta y tiene más de 4 millones de vistas y muchísimas felicitaciones por su forma original de ordenar y mostrar su amor por McDonald’s.