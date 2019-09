VIDEO: Hombre encantador se vuelve viral por momento de "La Cenicienta"

Este hombre encantador se ha vuelto viral después de que un encuentro casual de 'Cenicienta' con otro asistente del festival dejó a las mujeres desmayadas.

La cálida reacción de Dave Collins ante una chica que lo tocó en el hombro en una multitud en el festival Electric Picnic en Irlanda el fin de semana pasado atrajo más de 3.1 millones de visitas en la aplicación de video TikTok.

Las televidentes dicen que están encantadas con sus brillantes ojos azules y su carisma, informó el Irish Mirror .

Con los pies en la tierra, Dave, que trabaja como horticultor, dice que se siente halagado por los amables comentarios, pero el hombre de 43 años dijo que no dejará que la atención se le vaya a la cabeza.

Él dijo: "Soy un tipo bastante normal. No creo que haya sido apariencia, podría haber tenido más que ver con la personalidad.

“Siempre he sido accesible: me detendré y hablaré y me reiré con cualquiera.

"Tal vez a la gente le gustó porque no me importaba: mi instinto natural era simplemente tener el chiste y preguntarle su nombre".

Agregó: "Hubo algunos comentarios sobre ser un zorro plateado y tener una sonrisa arrugada, o ser el hermano mayor de Adam Levine, ¡así que no me dejaré llevar!"

Maryrose Simpson tomó el video después de que lo vio deambulando por el sitio con solo una lente en sus gafas de sol, y pensó que había encontrado la que faltaba.

Las imágenes muestran su mano, sosteniendo una lente, abriéndose paso entre la multitud frente al escenario principal.

Ella dice: "Creo que encontré tu vaso" y Dave responde: "¿Quieres ver si es una coincidencia? ¿Estamos teniendo un momento de Cenicienta?

Las mujeres en línea se volvieron locas por el clip, y algunas dijeron que el momento en que dos desconocidos hacen clic en un festival fue como una comedia romántica de la vida real.

Dave no sabía sobre su fama en línea hasta que la sobrina de un amigo lo vio en línea. Ni siquiera sabía que había sido filmado.