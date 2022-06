VIDEO: Fuego consumió la carpa en una boda, sin embargo no impidió que la fiesta continúe

MÉXICO.- En las fiestas de bodas pueden pasar percances mínimos y sin embargo la fiesta debe continuar y un claro ejemplo está en un video viral en TikTok en donde se prendió la carpa del evento rápidamente el fuego consumió todo.



Una chica asistió a una boda el último fin de semana y tuvo una curiosa experiencia durante el evento. No fue partícipe de algún juego o adivinanza de los novios, sino que presenció un incendio en vivo.

Sin embargo este no fue motivo para que cancelaran el evento porque la fiesta siguió cuando se controló el incendio.

“No, mija, la fiesta no se desperdicia. Ni que fuéramos ricos”, se lee en el video que empieza mostrando cuando estaba el fuego vivo, pero ya después se logra observar como todos los invitados pudieron disfrutar de la fiesta y solo queda la carpa destruida.

No cabe duda que las personas solo quieren divertirse y un mal momento no les arruinaría su festejo y quedo claro que a estas personas un accidente no los detiene de su festejo.

El video ya cuenta con más de 500 mil reproducciones y 25 mil 'likes'.

