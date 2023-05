VIDEO: Florería crea un impactante 'ramo de billetes' y se viraliza en TikTok

Sin duda, en internet, hemos sido testigos de gestos románticos, que son fuera de lo común, y que suelen generar una gran cantidad de reacciones en las redes sociales.

Sin embargo, un regalo superó a todos los anteriores tanto en extravagancia como en su valor económico es el impresionante 'ramo de billetes' creado por la florería Luna, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

A través de su cuenta de TikTok (@lunafloreria1), el negocio compartió este "pequeño detalle" en un video que hasta ahora ha acumulado más de 2.3 millones de visualizaciones en la plataforma.

La descripción que la florería incluyó en la grabación fue: "Un pequeño ramito para una bella cumpleañera", acompañado por la canción "Dueño de ti" en la versión del proyecto de corridos tumbados Fuerza Regida.

En el video se puede apreciar un impresionante adorno con algunas rosas en el centro, pero lo llamativo son los billetes de 500 pesos que rodean las flores, dispuestos como si fueran pétalos.

Además de los más de 9 mil 'Me gusta' que ha recibido este video, muchos usuarios de TikTok han compartido sus comentarios sobre este lujoso regalo. Algunos ejemplos de los comentarios incluyen:

"Ahora ya sé qué regalarle a mi mamá en el próximo 10 de mayo", "De repente, me gustan las flores", "Seguro te casas con esa persona en una semana", "A los hombres también nos gustan las flores" y "Si me proponen ser su novia con eso, acepto, pero no con chocolatitos".

Es importante destacar que en un video posterior, la florería Luna reveló que el ramo contiene 100 billetes de 500 pesos, lo que suma un total de 50 mil pesos en el adorno floral.