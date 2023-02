VIDEO: ¡Dos es mejor que uno! Captan a mujer que no podía decidirse por un hombre y tomó una inteligente decisión

HERMOSILLO, Sonora.- En TikTok podemos encontrar contenido muy variado y situaciones divertidas que terminan viralizándose.

Por ello, ahora un nuevo video ha llamado la atención, pues una mujer se vio obligada a elegir entre dos hombres y su elección dejo sorprendidos a los usuarios.

Viral

El clip empieza con la mujer bailando con dos hombres uno joven y otro señor en lo que parece ser una feria; sin embargo, parece ser que están discutiendo algo y el señor decide irse.

Sin embargo, segundos después el señor vuelve y decide quedarse con la mujer y dejar ir al otro joven, pero aparentemente a ella le gustaba más el joven y lo vio bailando con otra.

Así que decidió ir por el joven y quitárselo a la chica con la que bailaba. Finalmente, se puede ver a la mujer abrazada de los dos hombres y bailando felices de la vida, dejando claro que prefirió quedarse con los dos.

Como era de esperarse, dicho video rápidamente se viralizó y acumula más de 2 millones de reproducciones y cientos de comentarios.

"Ahora entiendo por qué sigo soltera no falta una abusada anda con dos", "poliamor es la respuesta", "Ay no ella hasta de dos y yo aquí ni el perro me orina", "que suerte tienen algunas." Son algunos de los comentarios que se leen.

