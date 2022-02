VIDEO: Descubre que su gato tiene otra familia porque lo mandan con una nota en el collar

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a que hay gatos domésticos que solo viven al interior de sus casas y sus dueños no les permiten salir o alejarse mucho, hay personas a quienes les es normal dejarlos que estén afuera y aunque no los vuelvan a ver por un rato, por lo regular siempre vuelven. Pero, ¿Sabes qué hace tu gato en ese tiempo que no lo ves?

Casos de gatos que engañan a sus familias con otras, existen muchos, y a través de la cuenta de TikTok @tulipannegrodhl, se viralizó este video donde se nos muestra cómo la usuaria se dio cuenta de que su gato tenía otra familia.

Llegó un día con un par de notas de papel adheridas a su cuello

En el video se nos muestra una serie de imágenes de cómo este gato de nombre Angelo, llegó un día con un par de notas de papel adheridas a su cuello con una liga, en la que una de estas primeramente les revela que el gato cuenta con otra familia.

Somos la otra familia de Angelo, cuando no está en su casa, está en la nuestra", dice la nota.

En la segunda de las notas, la otra familia solicita el número de los dueños originales con el fin de poder dejarlo en vacaciones.

Además informan que antes de salir de la otra casa el animal comió un atún, y también podemos darnos cuenta que su segunda familia conoce al gato como "Nilo".