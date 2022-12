VIDEO: ¿Coppel coloca localizador a sus deudores? Esta es la verdad

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales circuló un video que preocupó a más de uno, pues quien protagoniza la grabación señala que la empresa Coppel le colocó un "GPS" por tener deudas con ellos.

A través de su cuenta de TikTok, el usuario identificado como @_medicenelchino publicó un clip en el que muestra una pulsera color blanco con el logo de la empresa.

El joven señala que Coppel le puso dicho dipositivo y "advierte" a sus seguidores para que tengan esto en cuenta.

Los de Coppel ya me pusieron localizador, para cuando me vengan a cobrar no les diga que no estoy”, expresó.