VIDEO: Conoce a Dúi, el perro que se hizo viral por su parecido con un gato

HERMOSILLO, Sonora.- Dúi es un perrito vietnamita que ha conquistado las redes sociales por su parecido a un gato, pues su aspecto físico llama la atención principalmente por sus orejas y su pelaje lo que hace que llame la atención pareciéndose a un gato.

Tierna confusión

Está tierna confusión ha desatado que Dúi sea una estrella en las redes sociales, ya que su cuenta en Facebook ya tiene más de 87 mil seguidores y sigue sumando.

Los comentarios sobre Dúi reflejan el interés de las personas en conocer su raza con la intención de adquirir un cachorro similar.

Dúi vive con sus dueños Hai y Tuan y el cachorro de 3 meses se volvió rápidamente tendencia por su parecido a un gato y también a un oso de peluche.

Ante la viralidad del cachorro en redes, sus dueños respondieron lo siguiente: “Dúi es solo un perro normal, el origen puede ser híbrido de Dingo de patas cortas, una mutación genérica, no de la raza del perro Hmong Coc. No vendemos perros ni vendemos a Dúi, tanta gente lo pregunta que ya no queremos responder”

En los videos del animal, difundidos en redes sociales, se puede identificar que la personalidad de Dúi es vivaz y alegre, ya que se la pasa corriendo de un lugar a otro.

