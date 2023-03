VIDEO: Conductora de taxi llevó un supuesto pasajero fantasma y contó su tétrica experiencia

HERMOSILLO, Sonora.- Los choferes de taxis o de aplicaciones como Uber, viven experiencias muy variadas y algunas pueden llegar a ser aterradoras.

Por ello, ahora se viralizó en TikTok una chofer que pensó que llevó a un fantasma en un viaje por muchas teorías que cuenta a continuación.

Viral

La historia se dio una región de Chiapas donde es popular la teoría de 'pasajeros fantasmas' que abordan taxis, por ello la reacción de la conductora la dejó en shock.

La usuaria de TikTok relató las diferentes sensaciones de calor que tuvo ni bien el hombre subió a su unidad, segundos después “Yo traigo mucho frío”, le contrarió el joven que aparentaba tener entre 28 y 30 años.

Ella no tardó mucho en pensar que se dirigía al panteón para visitar a algún familiar o si tal vez era trabajador dentro del recinto: “Me dijo ‘aquí déjeme en la puerta que ya quiero llegar a mi casa. Me siento muy cansado’”, mencionó, algo extraño dado que no hay casas alrededor de estos monumentos funerarios, al menos comúnmente.

Guadalupe aseguró que el ambiente se sintió pesado y quedó en ‘shock’ tras el paso del pasajero en su auto: “Gracias por el viaje, ahora voy a descansar”, recordó lo que finamente le dijo.

Para terminar, la chica asegura que decidió compartir su experiencia, pues sintió mucho miedo y creía que había sido una experiencia paranormal a pesar de no creer en ellas.

La anécdota que no olvidará acumuló más de 10 mil reproducciones y cientos de comentarios.

