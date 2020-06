VIDEO: Captan extraño objeto en el cielo de Japón

Durante esta cuarentena por coronavirus, covid-19, los hallazgos misteriosos continúan. Un objeto volador de color blanco que tiene apariencia de globo fue visto en la ciudad de Sendai, al norte de Japón.

Ante el cielo despejado, el considerado OVNI (objeto volador no identificado) causó furor entre la población y las redes sociales. Fue a través de las plataformas digitales, donde los vecinos de Sendai, ciudad a 370 kilómetros de Tokio, difundieron lo que estaba pasando, indica Milenio.

"Esta cosa blanca no se mueve para nada. ¿Qué es? ¿Alguien me lo puede explicar?", escribió la etiqueta "objeto volador no identificado" en japonés.

Al respecto, las autoridades locales aseguraron estar sorprendidas.En entrevista para AFP, un responsable de la oficina de Sendai de la Agencia Meteorológica de Japón dijo que el ‘globo’ no era de ellos. "El objeto parece un globo para observar la meteorología, pero no es nuestro", dijo.

La policía local informó que se envió un helicóptero para confirmar la presencia del objeto, pero no supieron definir de qué se trataba. El departamento de aeronáutica de la Universidad de Kyushu desmintió que el artefacto fuera suyo, luego de que circularan rumores sobre el tema.

"Es posible que lleve a cabo observaciones científicas o supervise algo", expresó a Fuji TV Shinichiro Higashino, un profesor asociado al departamento.