VIDEO: Caimán se lanza contra el bote de un kayakista, casi lo arroja al río

Un estadounidense que disfrutaba de un paseo en kayak por el río Waccamaw, en Carolina del Norte, fue atacado por un aligator.

En la grabación, compartida por la cadena local WECT6, se puede ver a Peter Joyce remando por el río, cuando el enorme reptil se lanza contra el bote y casi arroja al agua al veraneante.

"Me pareció oír un pez que saltaba a mi izquierda, pero resultó no ser un pez", dijo Joyce. "A unos tres pies del kayak distinguí la cabeza del aligator y eso fue todo, no tuve tiempo de reaccionar," sostuvo.

El golpe del reptil volcó su kayak, pero Joyce pudo agarrarse a un árbol, y enderezar su embarcación, indica RT.

El kayakista salió sano y salvo y su bote no sufrió daños graves.

"Si me hubiera golpeado y no hubiera nada a lo que agarrarme del lado derecho, habría volcado", dijo Joyce. "Podría haber sido mucho peor," concluyó.