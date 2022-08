VIDEO: Cachan a mujer preparando michelada mientras viaja en microbús

MÉXICO.- En TikTok podemos encontrar contenido muy variado y muchas situaciones de la vida cotidiana.

Un buen ejemplo de ello, es un video viral en donde se le ve a una mujer preparándose una michelada mientras iba sentada en un autobús.

Viral

A través de la cuenta @soymakiluki se puede encontrar el video que rapidamente se volvió viral entre los usuarios.

"Ídola mía, ídola tuya" se lee en la descripción del video.

De acuerdo con el video, el cual se desenvolvió en el transporte público, se ve a una mujer preparándose una bebida. En un vaso transparente comienza a exprimir un limón. Ante la inusual acción, como si faltara un poco más de sorpresa, la mujer saca una cerveza de una bolsa y comienza a vaciarla.

Para finalizar se le ve a la mujer de lo mas despreocupada bebiendo el envase en donde preparo su cerveza, solamente esperando para llegar a su destino.

Los comentarios no se hicieron esperar y ya acumula más de 3 millones de reproducciones.

"No me rio porque fácilmente podría ser yo", "seremos clase media, pero la elegancia no la vamos a perder jamás", "imagínate conocer al amor de tu vida y que te sirva la cerveza así" son algunos de los comentarios que se leen.