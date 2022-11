VIDEO: ¡Adiós, amigo! Rompe su amistad con gaviota por atacarla y destruir su casa

REINO UNIDO.- Una mujer durante su tiempo de aislamiento y cuarentena, decidió adoptar una gaviota para no pasar sus días en soledad, sin embargo ahora esa amistad llegó a su fin pues el ave se puso violenta y la atacó.

Su historia se viralizó en redes sociales después de que la mujer de 41 publicara su historia en TikTok.

Viral

Nuestra protagonista se llama Hayley Binnington, de 41 años, y siente que sufrió una de las más grandes traiciones de su vida a manos de su amigo plumífero “Bernie”, a quien conoció en 2020 y, desde entonces, le dio de comer todos los días.

La amistad iba viento en popa, pero, sin aviso previo, todo acabó abruptamente el pasado 29 de octubre, cuando Bernie se posó en el balcón de Hayley antes que lo dejara entrar a su casa y lo que sucedió fue un verdadero desastre pues la descontrolada ave volaba por todos lados, botando los adornos, tirando objetos con sus alas.

La ex estilista sacó su celular para grabar el momento, pero cuando se detuvo se acercó para tratar de calmarlo, pero todo salió mal: “decidí darle un abrazo, pero antes de soltarlo, me dio un picotazo. Creo que estaba molesto porque quería las cuñas... me mordió la nariz, lo tiré por la ventana y, de repente, mi carilla estaba en mi boca. Estaba como, ‘oh, no ¿Qué pasó?’”, relató impresionada.

Sin embargo, Hayley demuestra no ser una persona rencorosa, por lo que tiene toda la actitud de perdonar a la gaviota y superar el mal momento.

Como era de esperarse su historia se viralizó y ya acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios que aseguran que ese tipo de aves no son para convivir con personas.