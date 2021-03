VIDEO: Abuelo sopla las velas de su pastel con careta facial puesta

En miles de familias los abuelos forman una parte especial en cada una de ellas, porque son la raíz y el pila, es por eso que suelen ser también los más consentidos.

Sin embargo en ocasiones las gracias y ocurrencias que pueden llegar a tener ha causado que protagonicen cientos de escenas virales en redes sociales, tal como lo hizo este hombre.

Valerie Gomez, se encontraba en un festejo familiar porque su abuelo, Teobaldo Pérez llegó a los 100 años y entre todos decidieron hacer una pequeña celebración con un delicioso pastel.

Al momento de cantar las mañinas la joven decidió tomar su celular para grabar el momento, por su parte su abuelo traía careta con el objetivo de protegerlo, pero nunca pensaron que sería unproblema.

Cuando Teobaldo quería soplar las velas de su cumpleaños se dio cuenta que estas no se apagaban porque el aire no llegaba a ellas, pero no se percató que el impedimento era la careta facial.

Ante esta escena los presentes no pudieron disimular y comenzaron a reir y le dijeron que se quitara la careta para que pudiera pagar la lumbre.

Este momento ha cautivado a miles de usuarios que según lo que comentan no han dejado de reir, y es que consideraron al abuelo como tierno y noble.

Mientras que otros reconocieron que pudo haber sido un peligro si la careta la hubiera acercado más a las velas.