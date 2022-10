VIDEO: ¡A toda velocidad! Perrito se volvió viral por andar en scooter

Nuestras mascotas suelen hacer ciertas actividades que nos sorprenden cuando las vemos hacerlo, este perrito se volvió viral en redes sociales al haberlo encontrado paseando en su scooter.

En redes sociales ha circulado este video donde ha acaparado la atención de los usuarios al dejarse ver a este perrito junto con su dueño, pero lo que más sorprendió es ver el método de transporte del perrito.

Al principio de este video se puede ver al dueño de este can manejando lo que parece ser su puesto ambulante, y aunque no es extraño que tengan a sus mascotas acompañándolos, sorprendió la habilidad de este perro.

Bastante hábil y tierno

Ver a los perritos haciendo compañía a sus dueños es muy tierno, pero lo más impresionante de este en especial fue que se transportaba en su scooter, lo cual puede ser difícil para algunos.

En este video vemos al can parado en dos patas mientras se sube a la scooter, la cual es de color azul y enfrente tiene una pequeña canasta. Este perrito no parece inmutarse de las personas que lo observan, así como los coches que pasan a su lado o el ruido de la calle por la que pasan no le importa mucho.

Este hábil perro se llevó muchos comentarios por parte de los internautas, quienes admiraron que supiera usar una scooter, juguete que muchos usamos en nuestra infancia.

