Usuarios entendieron mal el término “PickUp” que se encontraba en el estacionamiento y se vuelve viral

GUADALAJARA, Jal.- Dentro de los estacionamientos de los supermercados suele encontrarse diversas zonas para estacionar el auto, pero también se encuentran zonas para personas discapacitadas, para motocicletas, bicicletas y actualmente muchos han implementado la función para solo recoger tu súper ya que lo puedes ordenar en línea.

Sin embargo, a veces no queda del todo claro las indicaciones y señalamientos en este tipo de espacios.Pero hay ocasiones donde ciertas personas no se comprenden del todo estos símbolos para estas funciones en especial, como en esta ocasión fue lo que sucedió.

Viral en redes sociales

Hace muy poco se compartió en redes sociales un video en el que al interior de un estacionamiento del centro comercial en Guadalajara, Jalisco, varios usuarios comprendieron mal la función de un estacionamiento el cual es solo para recoger sus compras.

Esta zona se trata para los pedidos de Amazon y Fresko, en este estacionamiento se encuentra el cartel que dice “Puck Up” el cual en inglés es “recoger”, pero algunos usuarios lo confundieron y pensaron que esta era la zona para estacionar sus camionetas estilo “Pick Up”

"Como dice Urban Center Pick Up aprecien ustedes la cantidad de pick-ups que están estacionadas por favor", señala el usuario @lopezgabitito entre risas. "Y esta es la zona para entregar los pedidos de Fresko, pero como dice Urban Center Pick Up la raza se estaciona".

De todo tipo de PickUp

En el clip viral, es posible ver hasta cinco camionetas estacionadas en la zona, todas del tipo pick-up.

El video cuenta actualmente con más de 42 mil "Me Gusta", más de 2 mil 600 compartidas y 284 mil reproducciones.

La confusión genera burlas y cientos de comentarios entre los internautas. Debido a la confusión, es que una gran cantidad de usuarios no tardaron en comentar entre burlas el clip, además de puntualizar que el colocar solo "Urban Center Pickup", no deja claro para qué se destina dicho espacio, dando pie a múltiples confusiones en especial con aquellos usuarios que no dominan el inglés, o que desconocen la existencia de este servicio.

De igual forma, otros internautas señalaron que no hay error, ya que los usuarios están en su derecho de estacionarse en ese espacio, ya que en México el idioma oficial es el español, y es deber de los supermercados adaptar sus comunicaciones para brindar una mejor experiencia.

Estos fueron algunos de los comentarios:

"Ah andan con sus anglojazonadas, esa tendencia de no usar el español, para hacer marketing de muy internacional"

"Eso pasa por usar sus anglicismos y espanglish. Clara la muestra de q solo un pequeño % habla inglés. Que les cuesta poner 'área de recolección'?"

"Lo mismo pasa en anuncios de tv, radio, etcn seguro no le llegan a todo mundo por que simplemente no les entienden"

"El punto de usar palabras en inglés en anuncios es para agregarle un toque de "exclusividad", no para llegarle a todo el público;"

"No entiendo porque burlarse de los Jalisquillos cuando es obvio que quién la está cajeteando es la tienda. Hasta en las ciudades fronterizas del gabacho ponen la información en Inglés y Español"

"Pues en México se habla español. "Pick up" se asocia más con una marca o tipo de coche. Nadie tiene la obligación de entender la frase como "carga" o "entrega""

