Usan sobras de cereales para crear cerveza ecológica

En Manchester, Reino Unido, una marca conocida por sus famosos cereales a menudo se queda con más de 5.000 toneladas de sobra cada año.

Hace unos meses, la empresa empezó a mandar una porción de estos cereales a una empresa llamada Seven Bros., que le prometió que no los iba a tirar, sino convertirlos en algo nuevo que todos podrían disfrutar: cerveza.

Seven Bros. es una cervecera cuyo objetivo es reducir de alguna manera la cantidad de desperdicios de alimentos y así disminuir la contribución de estos al cambio climático.

La empresa lleva varios meses creando cervezas artesanas con los cereales.

Algunos quizá se estén preguntando, ¿es higiénico usar los cereales de sobra para fabricar cerveza artesana? Claro.

De hecho, no hay nada malo con los cereales, y se pueden comer perfectamente. Tampoco se trata de cereales que se hayan dejado las personas en el desayuno o que se hayan tirado por allí.

Los cereales son productos de la fábrica que simplemente no pasaron el control de calidad, indica Gizmodo.

Las razones varían, puede ser que se hayan cocinado demasiado o que estén grandes o pequeños. Esto no significa que no se puedan comer, simplemente que no están a la altura para vender.

¿Cómo se hace cerveza con cereales? Según Seven Bros., el factor crucial es cuántos cereales se añaden a la mezcla de granos que se combina con agua caliente al principio del proceso de elaboración. Después de averiguar eso, los cerveceros de Seven Bros. afirman que el proceso es el mismo que se emplearía con cualquier otra cerveza.

Ahora viene la pregunta más importante: ¿es buena cerveza? Desgraciadamente, solo se vende en Reino Unido, así que al menos de que estés por allí, no podrás probarla en este momento. Sin embargo, desde los pubs de Manchester se informa que las cervezas han sido todo un éxito.